«Укрзалізниця» призначила 23 додаткові потяги

На сьогодні «Укрзалізниця» призначила на новорічні і різдвяні свята 23 додаткові потяги.

Перший заступник головного пасажирського управління Олександр Іванько повідомив, що найбільше потягів - 9 - призначено Південно-Західною залізницею. Вісім додаткових потягів призначила Придніпровська залізниця, п’ять Одеська та один Донецька залізниця. Більшість поїздів спрямовано у кримському та львівському напрямках.

За його словами, залізниці України щорічно призначають додаткові поїзди на періоди підвищеного пасажиропотоку. Робота з вивчення попиту на найбільш популярні маршрути та призначення додаткових поїздів триває. Для прикладу, у минулому році взимку було призначено 70 поїздів.

За попередніми прогнозами О.Іванька, цією зимою залізниці очікують більше пасажирів, ніж минулого року. За його словами, населеність графікових потягів на кінець грудня та на свята вже становить 70%, а додаткових – 45-50%, інформує Управління взаємодії зі ЗМІ "Укрзалізниці".