Продовжуються спроби зняття вантажу з аварійного судна

17:30, 23 листопада 2007
Крым
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Повідомлення Мінтрансзв`язку

Закінчено водолазний огляд підводної частини грунту поблизу та навколо судна “Вера Волошина” з метою виявлення можливості підходу плавзасобів.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку, продовжуються спроби відкачки залишків бункерного палива та зняття вантажу з борту аварійного судна.

Сьогодні, до порту Керчі прибуло 4 суднопідіймальних понтона з Севастопольського морського торговельного порту (2 вантажепідйомністю – 200 т. та 2 – 80 т.) з метою здійснення заходів щодо підйому носової частини такера “Волгонефть-139” для подальшої відкатки залишків вантажу та буксирування носової частини до порту Кавказ. На даний час російською стороною розробляється технологічна карта підйому носової частини танкера.

 

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