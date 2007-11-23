Прокуратура - Рескомзему: на злодієві шапка горить!

Прокуратура АРК стверджує, що не відповідають дійсності останні заяви голови Республіканського комітету із земельних ресурсів Миколи ГОЛУБЄВА щодо «кришування» питань з надання земельних ділянок тернопільським фірмам на території Масандрівської селищної ради.

"Дійсно, у вересні вказаною радою прийнято рішення про виділення земельних ділянок площею від 3,1 га до 5,5 га п’яти фірмам, серед назв яких зустрічається слово "тернопільська". Вже наступного дня вказане рішення було опротестовано прокуратурою", - йдеть у повідомленні. На початку листопада, у зв’язку з тривалим не розглядом протестів, прокуратурою пред’явлено п’ять позовів до кожної з фірм про визнання нечинним зазначеного рішення, інформує прес-служба.

"На фоні безладдя, що спостерігається останнім часом у відносинах землекористування в автономії, та виявлених у зв’язку з цим органами прокуратури порушень, керівництво рескомзему намагається приховати особисту некомпетентність та неналежне виконання обов’язків щодо організації управління у сфері земельних ресурсів", - кажуть у прес-службі прокуратури АРК.

Там також зазначили, що "керівник провідного державного органу, на який покладено реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, навіть не відрізняє Масандрівську раду від Лівадійської".

Нагадаємо, 22 листопада М.ГОЛУБЄВ заявив, що Лівадійською селищною радою (смт Лівадія, Велика Ялта) виділяється 23 гектари землі за межами населеного пункту (хоча виділення таких земель - це прерогатива кримського уряду). При цьому, зазначає М.ГОЛУБЄВ, по 5 гектарів цієї землі «виділяється двом тернопільським фірмам», ще по 5 гектарів – «незрозумілим фірмам, які не існують взагалі на території України». М.ГОЛУБЄВ також заявив, що всі чомусь «ловлять відьом» в Рескомземі, хоча цей орган не виділяє землю, а є «органом виконання права і порядку з виділення земельних ділянок, і контролю всіх рішень, які є». Голова Рескомзему також заявив, що Віктор ШЕМЧУК «прикривав і прикриває» незаконні рішення. «І пора це сказати відкрито», - додав він.