Виборчком АРК зареєстрував 3-х депутатів

На засіданні Виборчої комісії АРК були визнані обраними і зареєстровані три депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим замість депутатів, чиї повноваження були достроково припинені у зв`язку з обранням народними депутатами України на позачергових виборах 30 вересня.

Як інформує прес-центр Верховної Ради АРК, дпутатом Верховної Ради АРК від «Блоку Юлії Тимошенко» зареєстровано Сергій Раськіна – виконавчого директора фірми «ТЕС», члена партії Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» (Сімферополь), депутатом Верховної Ради Криму від виборчого блоку Партії регіонів зареєстровано Павла Ієна – директора приватного підприємства «Пронет», члена Партії регіонів (Керч), депутатом Верховної Ради Криму від «опозиційного блоку «Не так!» зареєстровано Олександра Сібільова – генерального директора ТОВ «Таврійський економіко-правовий центр», члена СДПУ(о) (Сімферополь).

Голова Виборчої комісії АРК Олексій Кондратенко зазначив, що підставою для визнання обраними і реєстрації депутатів Верховної Ради АРК є особиста заява кандидатів у депутати з поясненням про те, що кандидат у депутати кримського парламенту не має іншого представницького мандата і не обіймає посаду, не сумісну з депутатським мандатом.