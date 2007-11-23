У храмах та мечетях Криму поминають жертв Голодомору

У православних храмах Криму проходять служби, а в мусульманських мечетях - молебні, присвячені пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, завтра, 24 листопада, в сімферопольському кафедральному Соборі св. Петра і Павла відбудеться панахида, яку відслужить митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. У панахиді візьмуть участь члени Радміну і президії Верховної Ради автономії, громадськість.

Потім в Храмі рівноапостольних князів Владимира і Ольги Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату відбудеться реквієм пам`яті жертв Голодомору. Після цього на соборній площі храму пройде панахида за участю духівництва, прихожан і мирян УПЦ Київського патріархату і Української Греко-Католицької Церкви.

Крім того, 24 листопада в регіонах півострова відбудеться загальнонаціональна акція «Запали свічу!». «У населених пунктах автономії пройдуть жалобні заходи в пам`ять загиблих від Голодомору, будуть приспущені державні прапори і обмежені розважальні заходи», - говорять в Радміні. У всіх регіонах і містах Криму 24 листопада о 16.00 пройде загальнонаціональна хвилина мовчання. У цю хвилину буде припинено рух громадського і приватного транспорту в населених пунктах (з подачею відповідних звукових сигналів). Потім, о 16 годині 02 хвилини, кримчан закликають запалити свічки на згадку про загиблих.

У кримських музеях і бібліотеках організовані виставки, присвячені трагічним подіям голодоморів в Україні, проходять лекції, уроки пам`яті з демонстрацією тематичних документальних фільмів. У навчальних закладах півострову проходять «круглі столи» на теми: «Історія свідчить», «Трагедія українського народу», «Не замовкають дзвони пам`яті», «Сторінками історичних архівів», «Жахи Голодомору 1932-1933 років».