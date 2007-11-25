Росія повинна платити за базування ЧФ $2 млрд. на рік?

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК вважає, що Росія повинна платити за базування ЧФ в Україні щорічно більше двох мільярдів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо збільшення ціни на російський газ для України в прив’язці зі збільшенням ціни на транспортування газу та оренді Чорноморського флоту.

«Що стосується Чорноморського флоту, ці поняття не пов’язані між собою. Але я виступав і виступаю за те, щоб російська сторона виконувала свої зобов’язання за двосторонніми угодами», - наголосив він і додав, що «Росія досі не платить Україні жодної копійки за базування Чорноморського флоту».

«Та символічна сума 97 млн. доларів на рік , що нібито списується з нібито державного боргу, то вона є хибною. Навіть, якщо хочете, антидержавною позицією тодішнього керівництва нашої держави, які прийняли таку позицію», - вважає. Б.ТАРАСЮК.

На його думку, «фактично Росія створила штучний борг за поставки газу господарюючим суб’єктам і ми це прийняли». «Наша помилка свідома чи несвідома полягає в тому, що ми приймаємо цей борг як державний. Тобто, борги господарюючих суб’єктів. А прийнявши це, ми погодилися на те, що частина цього боргу Росія буде нам компенсувати. Ну це ж нонсенс. Фактично держава розплачується за олігархів, які за безцінь взяли підприємства, які «на шару» брали газ, а держава за це розраховується. Це може бути тільки в Україні», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

«Отже Росія повинна платити нормальну орендну ціну за використання земельних ділянок і приміщень, які надані в тимчасову оренду. За оцінкою фахівців, така ціна щорічно має складати понад 2 мільярди доларів», - підсумував політик.