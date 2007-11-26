Куніцин подякував кримським татарам

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН подякував місцевій кримськотатарській громаді за «толерантність, виваженість і конструктивізм у відносинах з владою та іншими мешканцями міста».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання у прямому ефірі регіональної державної телерадіокомпанії, чому у Севастопольському регіоні не виникає таких ситуацій між владою і кримсько-татарським населенням, як в Автономній Республіці Крим, С.КУНІЦИН зазначив: «По-перше, тут набагато менше кримських татар у відсотковому відношенні. По-друге, виважена політика, більш толерантне ставлення, розумний, раціональний підхід до вирішення проблем, у тому числі і попередньою владою міста».

Крім того, міський голова Севастополя відзначив «більш інтелігентне ставлення самого кримськотатарського населення, яке тут проживає, в основному, у сільській місцевості».

«Я вдячний місцевій громаді. Вона поводиться зовсім по-іншому. Люди роботящі, толерантні, виважені, конструктивні», - наголосив С.КУНІЦИН.

Крім того, на його думку, «саме по собі місто є настільки дружнім, настільки патріотичним, що, Севастополь не дозволить пустувати з такими речами, які пробачаються в Криму кому завгодно».

Коментуючи останні конфліктні ситуації в АРК, пов’язані з вирішенням земельного питання кримськими татарами, С.КУНІЦИН наголосив на необхідності «знаходити варіанти, сідати за круглий стіл». «Ніхто вже звідси нікого не виселить і не депортує. А в державі, на жаль, немає цілісної державної концепції етнополітики стосовно такого складного регіону», - зауважив мер Севастополя і додав, що «на жаль, в країні практично немає політиків, які б глибоко розуміли, вивчали і володіли б ситуацією в такому непростому регіоні, як кримський півострів”.