Екологи проводять постійний моніторинг

З метою виявлення нових районів забруднення співробітниками екологічної інспекції проводиться постійний моніторинг навколишнього середовища берегової смуги та акваторії Керченської протоки, Чорного та Азовського морів із залученням судна "ЛК-57".

Як інформує прес-служба МНС, протягом 25 листопада сформованим зведеним загоном (223 чол. та 19 од. техніки) з підрозділів МНС, Міноборони, Мінприроди та працівників приватного підприємства "Консоль" на острові Коса Тузла та на окремих ділянках Керченського узбережжя виконувалися роботи по збору суміші (нафтопродукти, пісок, водорості) та підготовці її до вивозу.

З початку виконання робіт зібрано близько 4 тис. т суміші, завантажено 1 тис. 820 т.

Станом на 7 год. 26 листопада доля 19 моряків залишається невідомою, пошуки тривають.

Ситуація знаходиться під постійним контролем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Справка. 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок посилення вітру до 30 м/с та хвилювання моря 5-6 балів (висота хвилі - до 5м) виникли надзвичайні події із 13 морськими суднами, з яких 5 - затонуло, а 8 суден потрапило на мілину.

У результаті проведених пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів та знайдено тіла 4 загиблих матросів з судна "Нахічевань".