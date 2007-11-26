У Криму батько задушив семимісячного сина

У одному з селищ Автономної Республіки Крим батько задушив свого семимісячного сина.

Як інформує Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, в результаті поведених оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 26-річного місцевого жителя.

Він затриман за підозрою у навмисному вбивстві шляхом задушення свого семимісячного сина. Інших подробиць трагедії не повідомляється.