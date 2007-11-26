У Криму батько задушив семимісячного сина
14:36, 26 листопада 2007Крым
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Повідомлення МВС
У одному з селищ Автономної Республіки Крим батько задушив свого семимісячного сина.
Як інформує Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, в результаті поведених оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 26-річного місцевого жителя.
Він затриман за підозрою у навмисному вбивстві шляхом задушення свого семимісячного сина. Інших подробиць трагедії не повідомляється.
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