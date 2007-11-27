4 населенні пункти залишилися без світла

У зв`язку з погіршенням погодних умов (швидкість вітру 15-20 м/с) 4 населенні пункти на території Ленінського району Криму залишилося повністю без електропостачання.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в Криму, залишилися без світла сіла Глазовка, Осовіно, Юркино, Семенівка. Частково без електропостачання залишилося сіло Заводське.

Ремонтні роботи проводяться оперативною бригадою Ленінського РЕС.