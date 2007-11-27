4 населенні пункти залишилися без світла
10:17, 27 листопада 2007Крым
0 0
Негода наступає на Крим
У зв`язку з погіршенням погодних умов (швидкість вітру 15-20 м/с) 4 населенні пункти на території Ленінського району Криму залишилося повністю без електропостачання.
Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в Криму, залишилися без світла сіла Глазовка, Осовіно, Юркино, Семенівка. Частково без електропостачання залишилося сіло Заводське.
Ремонтні роботи проводяться оперативною бригадою Ленінського РЕС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter