Українці будуть гуляти з 1 по 7 січня?
10:58, 27 листопада 2007Крым
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Кабмін планує зробити їх вихідними
Київ. 27 листопада. УНІАН. Урядовий комітет з питань економічної політики і європейської інтеграції підтримав проект розпорядження Кабінету міністрів «Про перенесення робочих днів у 2008 році»: з середи 2 січня на суботу 12 січня, з четверга 3 січня на суботу 26 січня, і з п`ятниці 4 січня на суботу 9 лютого.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, таке рішення комітет на чолі з першим віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ прийняв на засіданні 26 листопада.
Нагадаємо, що 5 і 6 січня 2008 року відповідно вихідні - субота і неділя, 7 січня - Різдво.
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