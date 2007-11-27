Ні вар`єте, ні казино у театрі не буде!

Мер Ялти Сергій БРАЙКО спростовує інформацію, що з`явилась у ЗМІ, про перепрофілювання Театру імені Чехова в казино.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської мерії, 24 листопада увечері на алеї біля Театру Чехова в Ялті група молодих людей із запаленими факелами і плакатами привертала увагу рідкісних перехожих. На плакатах був напис: «Нам потрібен театр, а не вар`єте», а молоді люди виявились акторами московського театру «Нова опера» і Донецького обласного драматичного театру.

Як сказала керівник ініціативної групи, москвичка Ірина ГОРЄВА, вона і її колеги приїхали до Ялти з бажанням захистити Театр Чехова «від зазіхань і перетворення на казино». За її словами, в московських театральних колах обговорюється слух про те, що Верховна Рада АРК відмінила своє рішення про передачу будівлі театру в комунальну власність міста Ялти, тільки для того, аби організувати там казино.

У прес-службі відзначили, що організатори акції не вважали за потрібне заздалегідь довести до відома про свій захід ні міську владу, ні жителів міста, яким також не байдужа доля театру. «Сама акція тривала рівно стільки, скільки знадобилося знімальній групі одного з відомих російських каналів на зйомку новостійного сюжету», - наголосили в прес-службі.

Коментуючи короткочасну акцію акторів, мер Ялти заявив: «Я б розумів, якби така акція відбулася 1 квітня. Тоді її можна було б прийняти за розіграш. Тому що це – абсолютно необгрунтовний виступ».

За словами С.БРАЙКА, реконструкція театру завершується, невдовзі відбудеться його урочисте відкриття. «Ні у кого навіть думки не виникало про перепрофілювання театру в щось інше. Театр Чехова - це історична будівля, гордість нашого міста і всього Криму. І жодний чиновник не піде на те, аби змінити його цільове призначення», - наголосив мер. Крім того, за його словами, «ніхто не відміняв і не збирається відміняти договір оренди театру на 49 років, підписаний з НРБ Росії».