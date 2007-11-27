Криму загрожує другий Чорнобиль?

Екологічна громадськість заявляє, що розлив нафтопродуктів в Керченській протоці може серйозно позначитися на курортній привабливості Кримського півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі екологи і «зелені» заявили, що нафтова пляма дрейфує і вже розтягнулося вздовж узбережжя Південного берега Криму.

«Багато хто помилково думає, що пляма не може піти по контуру Кримського узбережжя через ту просту причину, що вітер був з іншого боку, але чомусь не враховується той чинник, що в морі є течії, які можуть рознести цю пляму по всьому узбережжю», - заявила керівник секретаріату Партії зелених України Наталя КОВАЛЬ.

Екологи стверджують, що якщо сьогодні не вжити термінових заходів, то пляжі ПБК можуть постати під загрозою забруднення, а значить, курортний сезон в Криму може бути зірваний, причому не тільки в 2008 році. «На сьогоднішній день є загроза того, що курортні сезони будуть зірвані протягом трьох, чотири, п`яти років», - зазначила Н.КОВАЛЬ.

У свою чергу професор, експерт НАН України Володимир ЗАХМАТОВ заявив, що «поки нафта плаває в морі – це ще півбіди, коли нафта викидається на берег – це дуже велика біда».

За даними В.ЗАХМАТОВА, вже сьогодні в Керчі під шаром піску на пляжі є «конгломерати нафти». «Чим це загрожує? Пригріє сонечко, вона (нафта – УНІАН) розтечеться, виступить вгору», - сказав він, додавши, що для отруєння відпочиваючих на пляжі буде досить і невеликого джерела.

Експерт стверджує, що «катастрофа в Криму найближча за масштабами до Чорнобильської катастрофи, порівнянна з усім тим, що відбулося в Україні після Чорнобиля». «Я абсолютно готовий відповідати за свої слова перед будь-якою аудиторією», - підкреслив В.ЗАХМАТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждало більше десяти суден, в результаті в морі опинилися близько 1,2 тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.