Подарунок Севастополю до 225-річчя

Сьогодні відбудеться урочисте відкриття транспортної розв`язки на 10-му кілометрі Балаклавського шоссе, про це повідомив начальник Держслужбы автодоріг України в Севастополі Валерій ТОМЧУК.

Транспортна розв`язка виконана в двох рівнях на перетині автодоріг Севастополь-Балаклава і Севастополь-Інкерман, з реконструкцією шляхопроводу через ж/д шляхи в Балаклаву.

Протяжність дорожнього полотна склала 2,7 кілометра, тротуарів - 2 км.

Уздовж нових ділянок трас встановлені 73 дорожніх знаку, змонтована оцинкована металева бар`єрна огорожа і проведені роботи по озелененню.

Вартість об`єкту склала 53 млн. грн. Роботи профінансовані в повному об`ємі з держбюджету (дорожній спецфонд).

«Зручність нової транспортної розв`язки вже оцінили жителі Балаклави. Здача об`єкту – ще один, і вельми своєчасний, крок до гідної зустрічі 225-річчя Севастополя», - кажуть у відділі інформації і зв`язків з громадськістю Севастопольської міськдержадміністрації.