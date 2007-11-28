Подарунок Севастополю до 225-річчя
Вартість об`єкту склала 53 млн. грн.
Сьогодні відбудеться урочисте відкриття транспортної розв`язки на 10-му кілометрі Балаклавського шоссе, про це повідомив начальник Держслужбы автодоріг України в Севастополі Валерій ТОМЧУК.
Транспортна розв`язка виконана в двох рівнях на перетині автодоріг Севастополь-Балаклава і Севастополь-Інкерман, з реконструкцією шляхопроводу через ж/д шляхи в Балаклаву.
Протяжність дорожнього полотна склала 2,7 кілометра, тротуарів - 2 км.
Уздовж нових ділянок трас встановлені 73 дорожніх знаку, змонтована оцинкована металева бар`єрна огорожа і проведені роботи по озелененню.
Вартість об`єкту склала 53 млн. грн. Роботи профінансовані в повному об`ємі з держбюджету (дорожній спецфонд).
«Зручність нової транспортної розв`язки вже оцінили жителі Балаклави. Здача об`єкту – ще один, і вельми своєчасний, крок до гідної зустрічі 225-річчя Севастополя», - кажуть у відділі інформації і зв`язків з громадськістю Севастопольської міськдержадміністрації.