Крим подружився з Хайнань
00:01, 28 листопада 2007Крым
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І це не лайка...
Між урядами Криму і провінції Хайнань (Китайська Народна Республіка) підписаний протокол на 2008-2009 роки до Угоди про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, протокол був підписаний в рамках міжнародного форуму «Майбутнє Криму», який завершив свою роботу напередодні в Ялті.
У церемонії підписання взяли участь голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА і віце-голова Постійної комісії при Народному Конгресі провінції Хайнань пан Чен САНВЕН.
Учасники форуму «Майбутнє Криму» кажуть, що укладені договори дадуть можливість привернути нові інвестиції до Криму.
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