Крим подружився з Хайнань

Між урядами Криму і провінції Хайнань (Китайська Народна Республіка) підписаний протокол на 2008-2009 роки до Угоди про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, протокол був підписаний в рамках міжнародного форуму «Майбутнє Криму», який завершив свою роботу напередодні в Ялті.

У церемонії підписання взяли участь голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА і віце-голова Постійної комісії при Народному Конгресі провінції Хайнань пан Чен САНВЕН.

Учасники форуму «Майбутнє Криму» кажуть, що укладені договори дадуть можливість привернути нові інвестиції до Криму.