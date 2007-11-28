Погода у Криму до п’ятниці
00:02, 28 листопада 2007Крым
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А за вікном майже зима...
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 28 листопада, у Криму невеликий сніг, мокрий сніг.
Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі від 0 до 5° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Вітер північно-західний 15-20 м/с.
У четвер, 29 листопада, на півострові без опадів. Вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 2-7° морозу. Вітер західний 15-20 м/с.
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