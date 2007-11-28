$270 млн. необхідно ”Сімферополю”

Орієнтовний об`єм інвестицій за проектом реконструкції і розвитку Міжнародного аеропорту «Сімферополь» (Сімферополь, Крим) складає 270 мільйонів доларів США.

Такі дані навів голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Віктор ПЛАКИДА, передає кореспондент УНІАН.

За словами голови кримського уряду, проекту реконструкції і розвитку аеропорту «Сімферополь» припускає проведення повної реконструкції штучних злітно-посадочних смуг, а також будівництво нового пасажирського терміналу. «На сьогодня пропускна спроможність аеровокзального комплексу складає 750 пасажирів в годину на приліт, що дозволяє забезпечити потребу в авіаперевезеннях до 2014 року, - відзначає В.ПЛАКИДА. - Разом з тим, враховуючи зростання відправок пасажирів, зокрема транзитних, і збільшення додаткових авіарейсів до 2014 року необхідно підвищити пропускну спроможність аеровокзального комплексу до 1500 пасажирів в годину».

Як відзначає голова Радміну автономії, реалізація проекту дозволить вирішити ці питання і підняти рівень послуг до міжнародних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-секретаря кримського прем`єра Оксани САВЕНКОВОЇ, на 5 грудня призначено проведення тендеру на реконструкцію Міжнародного аеропорту «Сімферополь».