Джемільов зустрінеться з Президентом Туреччини

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемільов зустрівся з послом Турецької Республіки в Україні Ердоган Ішченом і співголовою парламентської комісії Туреччина-ЄС Яшар Якишем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, вони прибули до Києва для переговорів з лідерами фракцій «Наша Україна - Народна Самооборона» та БЮТ в рамках їх намірів вступити в Європейську Народну партію.

Під час зустрічі обговорювалися останні події в Криму, а також круг питань, які можуть бути обговорені під час зустрічі М.Джемилева з Президентом Республіки Туреччина Абдулла Гюлем. Зустріч відбудеться, ймовірно, в кінці грудня поточного року, кажуть у прес-службі.