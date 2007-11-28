Джемільов зустрінеться з Президентом Туреччини
11:38, 28 листопада 2007Крым
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Повідомлення Меджлісу
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемільов зустрівся з послом Турецької Республіки в Україні Ердоган Ішченом і співголовою парламентської комісії Туреччина-ЄС Яшар Якишем.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, вони прибули до Києва для переговорів з лідерами фракцій «Наша Україна - Народна Самооборона» та БЮТ в рамках їх намірів вступити в Європейську Народну партію.
Під час зустрічі обговорювалися останні події в Криму, а також круг питань, які можуть бути обговорені під час зустрічі М.Джемилева з Президентом Республіки Туреччина Абдулла Гюлем. Зустріч відбудеться, ймовірно, в кінці грудня поточного року, кажуть у прес-службі.
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