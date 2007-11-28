Нафтові плями виявлено на Херсонщині

Херсон. 28 листопада. УНІАН. У Херсонській області поблизу с. Стрілкове на Арабатській Стрілці виявлено на поверхні води вздовж берега нафтові плями завширшки 8-10 м довжиною 4 км.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, вже двічі відбулися позачергові засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з цього питання. Визначені першочергові заходи та призначені сили та засоби для ліквідації наслідків події.

Зразки забруднюючої речовини, які виявлені на узбережжі Азовського моря, будуть доставлені до обласної СЕС для вивчення.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок шторму силою 5-6 балів зазнали аварії більше 10 суден. Зокрема, в Керченській протоці розламався навпіл танкер «Волганефть-139», з нього вилилися близько 2 тис. тонн мазуту.