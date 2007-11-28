Чи стане Роза Люксембург Олександром Невським?

Кримські комуністи обурені наміром перейменувати ряд вулиць у Сімферополі, які зараз мають «радянські» назви.

Як сказано в переданій УНІАН заяві комуністів, з ініціативою перейменувати деякі вулиці виступила Російська община Криму. «Нинішні новоявлені Івани, що не пам`ятають свого споріднення, - з числа керівництва Російської общини Криму, спрямовані по-лакейськи догодити Заходу в задоволенні внутрішніх корисливих інтересів українських олігархічних кланів», - підкреслюють комуністи.

У заяві активістів КПУ сказано, що Російська община Криму виконує вимоги Партії регіонів, яка тепер, «подібно до шестерінок, обертається разом з помаранчевими» в механізмі «по відчуженню України від Росії». «Як найбільш легкотравна наживка всім, хто піддався на ідеологічну приманку, придумана байка про боротьбу з радянською і комуністичною спадщиною як світовим носієм зла», - заявили комуністи.

Сесія Сімферопольської міськради відбудеться наприкінці цього тижня, на ній, зокрема, передбачається розглянути питання про повернення ряду вулицям історичних назв.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника управління культури Сімферопольської міськради Олена ЯСИНОВА, за пропозицією Російської общини Криму і Сімферопольської і Кримської єпархії пропонується повернути ряду вулиць історичні назви. Так, приміром, сімферопольську вулицю ім. Рози Люксембург пропонується перейменувати у вулицю ім. Олександра Невського, вулицю Більшовицьку – в Троїцьку, вулицю Карла Лібкнехта – в Долгоруковську, вулицю Карла Маркса – в Катерининську, вулицю Воровського – у Воронцовську тощо. «Це питання виносилося на загальне обговорення. Є листи від колективів, які підтримують таке перейменування вулиць», - зазначили в міськраді.