”Нью-Васюки” по-кримськи

В районі озера Обруйськоє (Сакський район Криму) планується реалізувати рекреаційний проект, орієнтовна вартість якого - 130,5 мільйонів євро.

Як заявив голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА, проект освоєння курортної території передбачає будівництво санаторно-курортних установ на курортній території в районі озера Ойбурськоє, а також використання лікувальних грязей цього озера.

Проект також включає розвиток сусідніх населених пунктів, розширення їх меж, поліпшення інфраструктури. «Загальна площа курорту 1700 га, з них 334,5 га - рекреаційна забудова. Орієнтовна вартість проекту складає 130,5 мільйонів євро», - повідомив В.ПЛАКІДА. Розрахунковий термін реалізації проектних рішень – 2025 рік, передає УНІАН.

Крім цього, є пілотний проект розвитку міста Саки. Він передбачає розвиток інфраструктури Сак, створення культурно-спортивно-оздоровчого центру, реалізація канатної або однорельсової дороги через озеро Сакськоє; реконструкція ряду санаторіїв. Вартість проекту – 300 млн. дол. США, каже кримський прем`єр.