Курси НБУ на сьогодні

00:01, 29 листопада 2007
Крым
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$100 - 505 грн.

Національний банк України встановлює на сьогодні, 29 листопада, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 австралійських доларів 445.4354

100 азербайджанських манатів 596.0109

100 англійських фунтів стерлінгів 1043.3954

10 білоруських рублів 0.0235

100 датських крон 99.8717

100 доларів США 505.0000

100 естонських крон 47.5965

100 ЄВРО 744.7235

100 ісландських крон 8.1045

100 казахстанських тенге 4.1822

100 канадських доларів 507.4431 

100 латвійських латів 1066.3280

100 литовських літів 215.6868

100 молдовських леїв 44.8634

100 норвезьких крон 91.8561

100 польських злотих 204.0953

10 російських рублів 2.0729

100 сінгапурських доларів 349.7504

100 словацьких крон 22.4051

100 СПЗ 802.9842

100 турецьких лір 421.3190

10000 туркменських манатів 9.7115

1000 угорських форинтів 29.1740

100 узбецьких сумів 0.3929

100 чеських крон 28.1091

100 шведських крон 79.7630

100 швейцарських франків 452.3620 

100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2938

1000 японських єн 45.9649

 

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