Курси НБУ на сьогодні

$100 - 505 грн.

Національний банк України встановлює на сьогодні, 29 листопада, такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 австралійських доларів 445.4354 100 азербайджанських манатів 596.0109 100 англійських фунтів стерлінгів 1043.3954 10 білоруських рублів 0.0235 100 датських крон 99.8717 100 доларів США 505.0000 100 естонських крон 47.5965 100 ЄВРО 744.7235 100 ісландських крон 8.1045 100 казахстанських тенге 4.1822 100 канадських доларів 507.4431 100 латвійських латів 1066.3280 100 литовських літів 215.6868 100 молдовських леїв 44.8634 100 норвезьких крон 91.8561 100 польських злотих 204.0953 10 російських рублів 2.0729 100 сінгапурських доларів 349.7504 100 словацьких крон 22.4051 100 СПЗ 802.9842 100 турецьких лір 421.3190 10000 туркменських манатів 9.7115 1000 угорських форинтів 29.1740 100 узбецьких сумів 0.3929 100 чеських крон 28.1091 100 шведських крон 79.7630 100 швейцарських франків 452.3620 100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2938 1000 японських єн 45.9649

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter