Курси НБУ на сьогодні
$100 - 505 грн.
Національний банк України встановлює на сьогодні, 29 листопада, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 австралійських доларів 445.4354
100 азербайджанських манатів 596.0109
100 англійських фунтів стерлінгів 1043.3954
10 білоруських рублів 0.0235
100 датських крон 99.8717
100 доларів США 505.0000 100 естонських крон 47.5965
100 ЄВРО 744.7235
100 ісландських крон 8.1045
100 казахстанських тенге 4.1822
100 канадських доларів 507.4431
100 латвійських латів 1066.3280
100 литовських літів 215.6868
100 молдовських леїв 44.8634
100 норвезьких крон 91.8561
100 польських злотих 204.0953
10 російських рублів 2.0729
100 сінгапурських доларів 349.7504
100 словацьких крон 22.4051
100 СПЗ 802.9842
100 турецьких лір 421.3190
10000 туркменських манатів 9.7115
1000 угорських форинтів 29.1740
100 узбецьких сумів 0.3929
100 чеських крон 28.1091
100 шведських крон 79.7630
100 швейцарських франків 452.3620
100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2938
1000 японських єн 45.9649