Встановлено місце загибелі ”Хадж-Ісмаїла”

Місце загибелі судна „Хадж Ісмаїл” встановлено, правоохоронці і судмедексперти перевіряють причетність до нього трьох осіб, тіла яких були виявлені на севастопольському узбережжі протягом останніх шести днів. Про це повідомив транспортний прокурор Севастополя Юрій ПИСАНКО в інтерв’ю Севастопольській регіональній державній телерадіокомпанії.

„Місце затоплення судна встановлено, і при огляді місця події були вилучені уламки судна, деякі інші речі”, - сказав він.

За словами транспортного прокурора, „протягом останнього тижня біля узбережжя Севастополя в морі виявлено три трупа, які на сьогодні неможливо розпізнати. Для встановлення осіб і їх відношення до судна „Хадж Ісмаїл” Севастопольським міським бюро судово-медичної експертизи проводяться дослідження”, зазначив прокурор.

Як повідомив Ю.ПИСАНКО, перший труп було виявлено минулої п’ятниці, а два наступних – увечері у вівторок, 27 листопада. Причому, якщо двоє загиблих були виявлені в районі затоплення судна, то третього течією віднесло за кілька кілометрів від місця події - в район селища Орловка. Осіб загиблих встановити не вдається через те, що поки що немає кому їх розпізнати, зазначив транспортний прокурор.

Як повідомляв УНІАН, суховантаж „Хадж Ісмаїл” (під грузинським прапором, екіпаж складався із сірійських моряків) зазнав катастрофи неподалік мису Херсонес близько 8-ї ранку 11 листопада. Із 17 членів екіпажу врятуватися вдалося двом. Судно перевозило металобрухт.

Основна версія загибелі судна - порушення правил безпеки судноплавства і неправильне розміщення вантажу на борту.

За фактом загибелі судна транспортною прокуратурою Севастополя 12 листопада порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України - „порушення правил безпеки руху, що спричинило загибель людей”.