Зібрано 4 тис. 420 т суміші

Протягом 28 листопада сформованим зведеним загоном (242 чол. та 19 одиниць техніки) з підрозділів МНС, Міноборони, Мінприроди та працівників приватного підприємства ”Консоль” на острові Коса Тузла та на окремих ділянках Керченського узбережжя виконувалися роботи зі збору суміші (нафтопродукти, пісок, водорості) та підготовці її до вивезення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з початку виконання робіт зібрано близько 4 тис. 420 т суміші, завантажено та відправлено на утилізацію 2 тис. 112 т.

З метою виявлення нових районів забруднення співробітниками екологічної інспекції проводиться постійний моніторинг навколишнього середовища берегової смуги та акваторії Керченської протоки, Чорного та Азовського морів.

Ситуація перебуває під постійним контролем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, під час шторму 11 листопада в Керченській протоці розламався навпіл російський танкер ”Волгонафта-139”, з нього вилилися близько 2 тисяч тонн мазуту. Окрім нього, постраждало ще 14 суден.