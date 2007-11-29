ДТП у Криму: один труп, 3 чоловіки травмовано

У Криму на автодорозі Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч, на 174 км + 800 м, у ДТП одна людина загинула, ще троє – травмовано.

Як інформує прес-служба Управління ДАІ в Криму, вночі 28 листопада водій ВАЗ-2104, з’їхавши у лівий кювет, перекинув авто.

Пасажирка ВАЗа - мешканка Херсона, 1982 року народження, від завданих травм померла на місці аварії. Травми отримали водій автомобіля (мешканець Херсона, 1974 року народження), а також 2 пасажири - жінка (1982 р.н.) та чоловік (1983 р.н.).

28 листопада у Криму сталося 12 ДТП, 3 чоловіки загинуло та 14 отримали травми.