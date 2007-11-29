У Феодосії відбудеться форум молоді

З 30 листопада по 2 грудня у Феодосії (Крим) відбудеться Міжнародний форум молоді та студентів.

Як повідомляє Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці АРК, у роботі форуму візьмуть участь делегації Російської Федерації, Німеччини, Республіки Білорусь, Казахстану, регіонів АРК і областей України.

У церемонії відкриття форуму, яке відбудеться 30 листопада, візьмуть участь представники ВР і Радміну АРК, Міністертсва України у справах сім`ї, молоді і спорту, міністерства у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці АРК та ін.

Форум проводиться у виконання ухвали Ради міністрів АРК «О затвердженні Заходів щодо реалізації в Автономній Республіці Крим в 2006 – 2008 роках Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004 – 2008 роки».