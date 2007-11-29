6 грудня у 9 містах - святкові феєрверки

17:30, 29 листопада 2007
Крым
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Стрілятимуть і в Криму

Київ. 29 листопада. УНІАН. 6 грудня о 18 годині з нагоди 16-ї річниці Збройних Сил України двадцятьма залпами буде проведено святкові феєрверки у містах-героях Києві, Севастополі, Одесі та Керчі, а також у Вінниці, Львові, Дніпропетровську, Рівному та Житомирі.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, напередодні свята міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО видав відповідний наказ «Про проведення святкових феєрверків з нагоди 16-ї річниці Збройних Сил України».

Нагадується, що 6 грудня в Україні відзначається свято - день Збройних Сил України. У цей день, 16 років тому, Верховна Рада України прийняла закон України «Про збройні Сили України», що ознаменував початок новітньої історії Українського війська.

 

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