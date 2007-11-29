Чому зростають ціни на бензин у Криму?

Севастопольська міська державна адміністрація має намір звернутися в Антимонопольний комітет України з проханням безпосередньо в Криму вивчити питання формування роздрібних цін на ринку нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про необхідність цього сьогодні на засіданні колегії міськдержадмінстрації заявив заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ.

«У нас за період з початку року зросли ціни на нафтопродукти: 92-й бензин подорожчав на 28%, 98-й - на 29%, 76-й - на 21%, дизельне паливо - на 20%. Тобто, зростання цін дуже значне», - сказав він.

За словами І.ЛОКТІОНОВА, «питання в тому, що структури, які сьогодні займаються продажем і формують середні роздрібні ціни на ринку нафтопродуктів в Севастополі, базуються або, говоритимемо, юридично перебувають не в Севастополі. В нас сьогодні в Севастополі практично немає структур, що займаються продажем нафтопродуктів, які мають місцеву юридичну адресу».

В зв`язку з цим, як вважає заступник розділу виконавчої влади Севастополя, «доцільно підготувати лист в Антимонопольний комітет України, в якому попросити виїхати до Криму і розібратися з цим питанням».

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України розслідує причини стрімкого зростання роздрібних цін на моторні бензини, дизельне паливо і скраплений газ. Розслідування стало наслідком виявлення Комітетом суб`єктивних разом з об`єктивними чинниками подорожчання нафтопродуктів.

Зокрема, йдеться про те, що в окремих регіонах темпи збільшення роздрібних цін на нафтопродукти значно перевищують темпи зростання оптових.

”Така цінова динаміка, яка спостерігається останнім часом, може свідчити про ознаки монопольних зловживань або антиконкурентних змов”, – вважають в комітеті.

Зважаючи на це регіональні відділення АМК ретельно перевіряють діяльність операторів ринків світлих нафтопродуктів і скрапленого газу щодо дотримання ними конкурентного законодавства. В разі підтвердження фактів порушення, органи Комітету мають намір застосувати жорсткі санкції. У таких випадках закон передбачає штраф до 10% річного доходу кожного з підприємств-порушників.