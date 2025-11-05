Хоча Україна продовжить просити у США ракети "Томагавк", її європейським союзникам варто розглянути кращі альтернативи.

З огляду на те, що розширення виробництва ракет в Україні залишається головним стратегічним пріоритетом, це може бути також і більш вигідним варіантом.

У будь-якому разі, постачання "Томагавків" Україні не вирішить долю війни, пише CEPA. Видання зазначило, що набагато важливіше те, щоб європейські партнери продовжували інвестувати значні кошти безпосередньо в ракетний сектор України.

В матеріалі йдеться, що в руках українських військових ці американські ракети, безсумнівно, завдали б шкоди російським силам та інфраструктурі. Те, що президент США Дональд Трамп відмовився надавати "Томагавки" розчарувало українську владу, яка робила серйозну ставку на це озброєння в рамках кампанії далекобійних ударів по РФ.

"Але це може бути гарною новиною для України в середньостроковій перспективі", - припустило видання.

Журналісти зауважили, що за останні два роки Україна розвинула вражаючу власну ракетну промисловість і стала значно менш залежною від західних партнерів. Тим не менш, вона продовжує стикатися з труднощами у нарощуванні виробництва важких ракет. Це демонструє необхідність промислових інвестицій.

Найближчим еквівалентом "Томагавків" в арсеналі України є крилата ракета "Фламінго", яка має дальність 3000 км та боєголовку вагою 1150 кг.

Видання зауважило, що Україна також реалізує стратегію порушення ланцюгів поставок, ударивши ракетами Storm Shadow по Брянському хімічному заводу.

"Ключове питання полягає в тому, чи необхідний Tomahawk для цих місій, чи українські ракети, або британсько-французькі системи, такі як Storm Shadow - можуть виконувати їх так само ефективно, якщо не ефективніше", - написало видання.

В будь-якому випадку, як підкреслили журналісти, на тлі скорочення військової допомоги США Україні, за яку б європейці мали заплатити $125–$200 млн, краще було б спрямувати ці гроші безпосередньо в ракетну промисловість України.

"Томагавки" для України

Раніше ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун висловлював думку, що поява ракет Tomahawk у ЗСУ стала б маркером інтеграції української армії в логістичну та оперативну систему НАТО.

Трамп раніше відмовив Україні в передачі цих ракет. Тоді він зазначав, що не збирається передавати Україні цю зброю, але не виключив, може змінити своє рішення в майбутньому.

