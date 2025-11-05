Зохран Мамдані позиціонує себе як соціаліст, його перемоги намагався не допустити Дональд Трамп, закликаючи голосувати за іншого демократа.

Кандидат від Демократичної партії Зохран Мамдані переміг на виборах мера Нью-Йорка.

Як повідомляють американські ЗМІ, 34-річний політик став наймолодшим мером міста за понад 100 років, а також першим мусульманином і вихідцем з Африки, який обійняв цю посаду.

За даними виборчої комісії, у цьогорічному голосуванні на виборах мера вперше з 1969 року взяло участь близько 2 млн осіб.

Крім Мамдані за посаду мера Нью-Йорка боролися незалежний кандидат і колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та республіканець Кертіс Слива.

Куомо вже привітав Мамдані з перемогою.

На результати виборів уже відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що в поразці республіканців винен шатдаун і відсутність прізвища Трамп у бюлетенях.

Ці вибори розглядалися експертами як перший виклик для адміністрації Трампа після того, як він вдруге став главою Білого дому.

Напередодні Трамп закликав голосувати не за Сливу, а за члена Демократичної партії Куомо. Трамп називав Мамдані комуністом і погрожував обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка в разі його перемоги.

У США через дії Трампа різко збільшується підтримка демократів. Річ у тім, що глава Білого дому не виправдав очікувань своїх виборців з кількох важливих питань.

Близько двох третин виборців вважають, що адміністрація Трампа не доїла успіху в економіці та в питанні вартості життя. Також більшість вважає, що він не зміг змінити хід справ у Вашингтоні.

