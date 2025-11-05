Також Ченг Лі-вен висловилася, що стало причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Новообрана голова Куомінтану (KMT), другої за величиною політичної партії Тайваню Ченг Лі-вен викликала гостру дискусію своїми словами. Вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle, що не вважає російського президента Володимира Путіна диктатором, пише Defence blog.

Чен Лі-вен заявила, що Путін "не є диктатором", аргументуючи це тим, що він був "демократично обраний". Вона також стверджує, що Росія "демократизувалася протягом багатьох років".

У своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ після призначення головою партії вона захищала свої висловлювання й заявила, що "краще знає Росію", ніж західні журналісти.

Відео дня

Видання зазначає, що Лі-вен стверджувала, що буцімто західне сприйняття Москви спотворене пропагандою.

"Путін не є диктатором. Він був обраний демократичним шляхом. Росія вже багато років є демократичною країною. У світі не існує ідеальної демократії — навіть американська демократія має багато проблем, які потребують реформування, — але він був обраний в результаті демократичного процесу", - сказала вона під час інтерв'ю.

Вказується, що журналіст спитав у лідерки партії Куомінтану, чи Путін самостійно прийняв рішення про початок повномасштабної війни проти України.

"Звичайно, ні. Це дуже складна міжнародна ситуація. НАТО неодноразово порушувало свою обіцянку не розширюватися на схід, і саме це розширення до кордонів Росії є основною причиною сьогоднішньої війни. Якби НАТО давно відмовилося від ідеї прийняти Україну до альянсу, цієї проблеми б ніколи не виникло", - висловила думку Лі-вен.

Ба більше, як йдеться в статті, вона звинуватила країни Заходу в маніпулюванні громадською думкою. На її думку, позиція НАТО щодо України продиктована "пропагандою". Вона вважає, що лише повернення до "реальних фактів" може принести мир.

"Захід займається політичною пропагандою через війну в Україні. Тільки зіткнувшись з фактами, ми можемо прагматично вирішувати суперечки. Якщо кожен буде наполягати на своїй політичній риториці, рішення ніколи не буде знайдено", - зазначила очільниця політичної партії Куомінтану.

Вона висловила співчуття тим, хто безпосередньо постраждав від війни.

"Справжніми жертвами є прості люди — солдати України та Росії, які жертвують своїм життям, і невинні цивільні особи, чиї країни були зруйновані", - додала Лі-вен.

За її словами, Тайвань не хоче, щоб те, що відбувається в Україні, сталося й у них.

"Ми не хочемо стати ще однією Україною. Народ Тайваню не хоче, щоб їхні сини гинули в безглуздій війні або бачили, як їхні вулиці стають схожими на сьогоднішні міста України", - заявила політикиня.

Говорячи про безпеку Тайваню, Ченг дистанціювалася як від Вашингтона, так і від Пекіна. Вона розкритикувала кандидата від Демократичної прогресивної партії (ДПП) Лай Чін-те за те, що, на її думку, він віддав долю Тайваню в руки іноземних держав.

Росія та Китай проти Тайваню

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай допомагає Росії розробляти безпілотники, а країна-агресор бере участь в підготовці військового вторгнення з боку Китаю на Тайвань. Хакери отримали 800-сторінковий збірник документів, який свідчить про поглиблення військової співпраці між Пекіном і Москвою. Зокрема, Росія навчає та надає технології Китаю в одній з небагатьох галузей, де російська армія все ще має перевагу над Китаєм – у повітряно-десантних військах.

Також ми писали, що в Китаї державна оборонна компанія Norinco розробила новий недорогий "безпілотник-самогубець", який схожий на іранський "Шахед". Це свідчить про бажання Китаю створити серійне виробництво боєприпасів для майбутніх війн. Мова йде про дрон Feilong-300D, який раніше представили на авіасалоні в Чжухаї. Була інформація, що його ціна може становити 10 тисяч доларів, що є лише частиною вартості багатьох західних дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: