Погода в Криму на вихідні

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентра, у п’ятницю, 30 листопада, у Криму без істотних опадів. Температура вдень 4-9° тепла, вночі від 0 до 5° морозу. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

У суботу, 1 грудня, на півострові - опади. Вдень 2-7° тепла. Вітер південно-західний 15-20 м/с.

У неділю, 2 грудня, в Криму без істотних опадів. Вдень 0-5° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-західний 15-20 м/с.