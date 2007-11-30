Офіційні курси гривні до іноземних валют
Національний банк України встановлює на сьогодні, 30 листопада, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 доларів США 505.0000
100 ЄВРО 744.2690,
10 російських рублів 2.0739
100 австралійських доларів 445.2168
100 азербайджанських манатів 596.0812
100 англійських фунтів стерлінгів 1041.2998
10 білоруських рублів 0.0235
100 датських крон 99.8027100 естонських крон 47.5675
100 ісландських крон 8.2067
100 казахстанських тенге 4.1780
100 канадських доларів 509.5988
100 латвійських латів 1065.0673
100 литовських літів 215.5552
100 молдовських леїв 44.8498
100 норвезьких крон 91.9702
100 польських злотих 204.0882
100 сінгапурських доларів 348.4079
100 словацьких крон 22.3035
100 СПЗ 802.8221
100 турецьких лір 423.5781
10000 туркменських манатів 9.7115
1000 угорських форинтів 29.2444
100 узбецьких сумів 0.3929
100 чеських крон 28.2134
100 шведських крон 79.4404
100 швейцарських франків 450.9355
100 юанів женьміньбі (Китай) 68.4058
1000 японських єн 45.8689