Офіційні курси гривні до іноземних валют

Національний банк України встановлює на сьогодні, 30 листопада, такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 доларів США 505.0000 100 ЄВРО 744.2690, 10 російських рублів 2.0739 100 австралійських доларів 445.2168 100 азербайджанських манатів 596.0812 100 англійських фунтів стерлінгів 1041.2998 10 білоруських рублів 0.0235 100 датських крон 99.8027 100 естонських крон 47.5675 100 естонських крон 47.5675 100 ісландських крон 8.2067 100 казахстанських тенге 4.1780 100 канадських доларів 509.5988 100 латвійських латів 1065.0673 100 литовських літів 215.5552 100 молдовських леїв 44.8498 100 норвезьких крон 91.9702 100 польських злотих 204.0882 100 сінгапурських доларів 348.4079 100 словацьких крон 22.3035 100 СПЗ 802.8221 100 турецьких лір 423.5781 10000 туркменських манатів 9.7115 1000 угорських форинтів 29.2444 100 узбецьких сумів 0.3929 100 чеських крон 28.2134 100 шведських крон 79.4404 100 швейцарських франків 450.9355 100 юанів женьміньбі (Китай) 68.4058 1000 японських єн 45.8689

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