Офіційні курси гривні до іноземних валют

00:01, 30 листопада 2007
Крым
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Національний банк України встановлює на сьогодні, 30 листопада, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 доларів США 505.0000

100 ЄВРО 744.2690,

10 російських рублів 2.0739

100 австралійських доларів 445.2168

100 азербайджанських манатів 596.0812 

100 англійських фунтів стерлінгів 1041.2998

10 білоруських рублів 0.0235

100 датських крон 99.8027

100 естонських крон 47.5675

100 ісландських крон 8.2067

100 казахстанських тенге 4.1780

100 канадських доларів 509.5988

100 латвійських латів 1065.0673

100 литовських літів 215.5552

100 молдовських леїв 44.8498

100 норвезьких крон 91.9702

100 польських злотих 204.0882

100 сінгапурських доларів 348.4079

100 словацьких крон 22.3035

100 СПЗ 802.8221

100 турецьких лір 423.5781

10000 туркменських манатів 9.7115

1000 угорських форинтів 29.2444

100 узбецьких сумів 0.3929

100 чеських крон 28.2134

100 шведських крон 79.4404

100 швейцарських франків 450.9355

100 юанів женьміньбі (Китай) 68.4058

1000 японських єн 45.8689

 

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