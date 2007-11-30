Представник Ющенка наполягає на нелегітимності мера Сімферополя

Постійний Представник Президента України в Криму Володимир ХОМЕНКО направив апеляційну скаргу на рішення Центрального районного суду Сімферополя, який відхилив позов з вимогою визнати незаконним перебування Геннадія БАБЕНКА на посаді мера Сімферополя.

«У основі доводів апеляційної скарги лежить той факт, що в рішенні суду не знайшла віддзеркалення оцінка позовних вимог позивача, тобто з 24 жовтня 2006 року – дати, коли був поданий позов, судові органи так і не розглянули справу по суті, що свідчить про навмисне затягування і «спуск на гальмах» цього процесу», - повідомили УНІАН в Представництві глави держави в АРК.

Звертаючись до суду, Представництво Президента виходило з того, що ситуація з формуванням і функціонуванням органів місцевого самоврядування в Сімферополі, яка склалася після виборів 2006 року, «є ненормальною».

У Представництві Президента в Криму заявляють, що, згідно з чинним законодавством, «міський голова є невід`ємним елементом механізму функціонування органів місцевого самоврядування, і нелегітимність посадовця, який обіймає цю посаду, відсутність у нього представницьких повноважень, одержаних їм відповідно до закону, ставить під сумнів всю роботу органів місцевого самоврядування міста, оскільки всі рішення, що скріпляють підписом такого посадовця, можуть бути визнані недійсними в судовому порядку».

Крім того, у В.ХОМЕНКА існує ряд питань ”не тільки до легітимності, але і до ефективності роботи” Г.БАБЕНКА. Як заявляють в Представництві, Г.БАБЕНКО, відволікаючись на проблеми політичного характеру, залишає осторонь рішення нагальних питань з впорядкування міста. «Крім «почивання на лаврах» звання «Почесний житель міста Сімферополя», БАБЕНКО Г.А. не відмовляє собі в участі в численних закордонних відрядженнях по містах-побратимах Сімферополя, в реалізації сумнівних ініціатив по встановленню пам`ятника російській імператриці Катерині II, у підтримці всіляких політичних проектів, на зразок другого всеукраїнського з`їзду рад в Сіверсько-Донецьку», - заявили в Представництві В.ЮЩЕНКА в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2006 року тодішній постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до суду з адміністративним позовом до Сімферопольської міської ради, виконавчого комітету міськради і мера міста Г.БАБЕНКА про визнання його дій з виконання повноважень міського голови протиправними. Зокрема, це стосується підписання рішень, прийнятих міською радою, і розпоряджень мера. Постпред в своєму позові вимагав визнати некомпетентність Г.БАБЕНКА як Сімферопольський міський голову, заборонити здійснення повноважень мера, визнати недійсними і відмінити рішення й розпорядження Сімферопольської міськради, підписані Г.БАБЕНКОМ. Нелегітимність мера в суді відстоювали й ті, хто був Постпредом після Г.МОСКАЛЯ.

Наприкінці жовтня 2007 року прес-центр Сімферопольської міської ради повідомив, що Центральний райсуд Сімферополя на відкритому судовому засіданні відхилив позов Постпреда Президента України в АРК, в якому той вимагав визнати незаконним перебування Г.БАБЕНКА на посту мера Сімферополя. Колегія суддів вирішила, «що позовні вимоги є необгрунтованими і не підлягають задоволенню», повідомив прес-центр міськради.