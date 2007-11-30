5 бойових кораблів відремонтовано

У 2007 році були відремонтовані 5 бойових кораблів, заявив командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.

"У 2007 році були відремонтовані 5 бойових кораблів зі складу Об’єднаних сил швидкого реагування – фрегат “Гетьман Сагайдачний”, корвети “Придніпров’я” та “Луцьк”, великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський”, корабель управління “Славутич", - заявив він на брифінгу, присвяченому ходу та підсумкам виконання у 2007 навчальному році заходів Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки, повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

За словами І.ТЕНЮХА, на цих кораблях відновлено технічний стан систем життєзабезпечення, дообладнано сучасними засобами зв’язку і автоматизації робочі місця оперативного складу командування ВМС на захищених командних пунктах, рухомому пункті управління Центру військ берегової оборони, корабельному пункті управління Центру морських операцій, обладнаному на кораблі управління “Донбас”.

“Триває заключний етап відновлення технічної готовності підводного човна “Запоріжжя”, виконано більше 55% запланованих ремонтних робіт на судні розмагнічування фізичних полів “Сєверодонецьк”, – додав командувач українських ВМС.