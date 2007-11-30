У Феодосії квартплату піднімуть втричі

У виконкомі Феодосії керівництво міста давно говорило про необхідність підняти вартість квартплати, пояснюючи це тим, що потрібно рятувати ЖЕКи.

У вівторок рішення про майже потрійне підвищення квартплати з 1 січня ухвалили депутати міськради Феодосії, зажадавши, щоб за півроку ЖЕКи відзвітували перед депутатським корпусом.

Начальник Феодосійського Управління ЖКГ Валентина Грішаєва повідомила, що за проектом планується диференційований підхід, тобто у разі не надання ЖЕКами послуг, робитимуть перерахунок.

Вартість квадратного метра для упорядкованих квартир запропонована на рівні 64 копійок, для невпорядкованих – 34 копійки, повідомляє сьогодні газета "Кафа".