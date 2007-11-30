«Мігрант» видворив 13 нелегалів

У Севастополі за час проведення операції "Мігрант" підрозділами районних відділів складено 229 адміністративних протоколів за порушення міграційного законодавства по ст.ст. 203-206 КУпроАП, виявлено 13 нелегальних мігрантів та ухвалено рішення про їх виселення з території України.

Ціль загальнодержавної оперативно-профілактичної операції "Мігрант" - оздоровлення криміногенної обстановки, виявлення іноземних громадян, що проживають з порушеннями міграційного законодавства, інформує прес-служба УМВС України в Севастополі.

За період відпрацьовування співробітниками міліції розкрито 7 злочинів зроблених іноземцями. У тому числі затриманий громадянин Росії, що, працюючи на автозаправці викрав талони на бензин. Затримано громадянина Грузії, що у серпні місяці поточного року викрав мопед «Сузуки». Затримано громадяна Росії циганської національності, які шляхом шахрайства й зловживаючи довірою громадян зробили ряд злочинів, передбачених статтями 190 ч.2 КК України - «шахрайство» і 185 ч.3 КК України - «крадіжка». Заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією тривають.

Оперативники підрозділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб разом з іншими міліцейськими службами, провели 83 перевірки на ринках міста, по 318 приватним адресам та 25 перевірок проживання іноземців у готелях. Також правоохоронці навідались до 27 суб`єктів підприємницької діяльності.