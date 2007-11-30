Вийшла книга про історію прокуратури

Вийшла в світ книга, присвячена більш ніж 200-річній історії функціонування на півострові інституту прокуратури.

Книга, яка називається "Прокурорський нагляд в Криму. 1803-2007", стало продовженням роботи по збереженню спадкоємності в діяльності наглядового відомства, першим етапом якої було створення в 2005 році музею прокуратури Криму.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, у вступному слові Віктор Шемчук, який здійснив видання книги, декларує головну мету цієї праці: «Наступного року прокуратурі Криму виповниться 205 років. Хотілося б, що б ця книга стала початком дослідження історії кримської прокуратури, допомогла молодому поколінню прокурорів залучитися до двохсотрічного досвіду функціонування органів прокурорського нагляду на півострові».

Історія наглядового відомства реконструюється на основі архівних документів, наданих Державним архівом в АРК, і спогадів керівників кримської прокуратури - екс-прокурорів Криму Зиновія Тесака і Валентина Купцова.

До книги включено також матеріали про діяльність прокуратури на сучасному етапі та роздуми про перспективи реформування наглядового відомства в Криму.