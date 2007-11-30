Завтра - прокурорське свято

Завтра, 1 грудня, - День працівників прокуратури України.

Як інформує офіційний сайт кримської прокуратури, 1 грудня відзначається як день створення прокуратури суверенної України. 1 грудня 16 років тому набрав чинності Закон України «Про прокуратуру». Тому саме на цю дату припав вибір Президента України Леоніда Кучми, який, «враховуючи видатну роль органів прокуратури в зміцненні законності та захисті прав людини і громадянина», своїм указом встановив професійне свято - День працівників прокуратури.

У Криму 1 грудня як своє професійне свято відзначають 528 чоловік - стільки кримчан носять прокурорські погони.

Прокурорський нагляд в Криму здійснюється силами 29 прокуратур, підпорядкованих прокуратурі Криму. "Це чотири спеціалізовані прокуратури - Сімферопольська і Керченська природоохоронні та Кримська і Керченська транспортні, 3 міжрайонні - Джанкойська, Сакська, Красноперекопська, 11 районних і 8 міських прокуратур", - кажуть у прес-службі прокуратури.

У даний час йде перегляд форм здійснення прокурорського нагляду в рамках триваючого реформування правоохоронних органів країни. Наприклад, згідно реформі з літа цього року прокуратура більше не розслідує кримінальні справи проти особи - їх передано до органів внутрішніх справ. У прокуратурі Криму створено спеціальний профільний відділ, який наглядатиме за розслідуванням міліцією кримінальних справ даної категорії.