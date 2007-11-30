У Севастополі створено ”Українську громаду”

У Севастополі створено громадську організацію «Українська громада Севастополя», яку очолив головний редактор ТРК «Бриз» Мирослав МАМЧАК.

Як повідомив М.МАМЧАК в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, метою створення організації є, в першу чергу, об’єднання усіх українських громадських організацій міста, діяльність яких спрямована на зміцнення української державності, духовності у Севастополі. По-друге, за його словами, - це підтримка громадським рухом українських закладів культури, мистецтва, українського бізнесу.

Як сказав М.МАМЧАК, «ми прагнемо проголосити, що у Севастополі є українська громада, і щоб ніхто не говорив, що тут, у Севастополі, немає українців».

За словами голови організації, статут організації передбачає як індивідуальне членство, так і колективне.

До складу громадської організації кооптованими членами увійшли Товариство «Просвіта», організація «Українське козацтво», Фундація імені Тараса Шевченка, Реєстрове козацтво та ряд інших громадських організацій, повідомив М.МАМЧАК

За словами голови організації, «ми не переслідуємо якусь політичну діяльність, але будемо підтримувати ті політичні партії, які відстоюють політику Президента України, спрямовану на зміцнення української державності в Криму і Севастополі»

Як додав М.МАМЧАК, найближчим часом відповідні документи новоствореної організації будуть передані на реєстрацію. За його інформацією, практично вже вирішене питання з офісом організації, який буде знаходитися в центрі міста.