З початку року у Криму відпочило 5,7 млн.

Станом на сьогодні, 30 листопада, 138 здравниць Криму приймають відпочиваючих. Це на 16 більше, ніж за аналогічний період 2006 року.

Коефіцієнт заповнюваної здравниць, що працюють, становить 47,6% (2006 р. - 43,9 %). Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з оперативними даними, з початку року кількість відпочиваючих (розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва) становить 5 млн. 713,3 тис. чоловік. Це на 11,9% вище за рівень аналогічного періоду минулого року (5 млн. 107,1 тис. чоловік).

За даними виконкомів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, з початку року організовано в здравницях АРК відпочили 1 млн. 242,8 тис. чоловік, що на 15,5% вище, ніж за той же період 2006 року (1 млн. 075,9 тис. чоловік).