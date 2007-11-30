У Криму цього року створено 19 приймальних сімей

З початку поточного року в Криму створено 3 дитячих будинка сімейного типу та 19 приймальних сімей, про це повідомлялося сьогодні на селекторній нараді в Раді міністрів автономії.

Як інформує Головне управління внутрішньої політики і інформаційних технологій Радміну, відмічено, що в Криму в банк даних включено 8099 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, проте проведення даної роботи ускладнене відсутністю необхідної техніки в управліннях у справах сім`ї і молоді.

Заступник голови Радміну АРК Тетяна УМРІХИНА звернулася до мерів і голів райдержадміністрацій з проханням сконцентрувати зусилля на створенні приймальних сімей, якщо відсутні можливості надання житлових приміщень для створення дитячих будинків сімейного типу.

Заступник Постійного Представника Президента України в АРК Валерій ПРОБЕЙ-ГОЛОВА відзначив, що дане питання знаходитися на постійному контролі у Президента України, і повідомив, що за підсумками першого кварталу 2008 року питання створення приймальних сімей заслуховуватиме на нараді за участю Віктора ЮЩЕНКА.