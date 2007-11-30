Роботи з підйому ”носа” ”Волганефти-139” не проводяться

Сьогодні через складні погодні умови (штормове попередження №61, вітер південний до 12 м/сек, висота хвилі 4 бала) в районі затоплення носової частини танкеру «Волганефть-139» підготовчі роботи з підйому, відкачуванню нафтопродуктів та транспортуванню цієї частини танкеру у порт Кавказ (Російська Федерація, коса Чушка) не проводяться.

Як інформує Мінприроди України, здійснено моніторинг акваторії Керченської протоки, місць аварій суден Російської Федерації, забруднень нафтопродуктами акваторії моря не виявлено. Відібрані проби морської води на вміст нафтопродуктів.

Станом на 12 год. сьогодні від російської сторони не надано відповіді на ноти МЗС України про кількісні та якісні характеристики вантажів, що знаходяться на затоплених судах Російської Федерації в Керченській протоці та повні реквізити про їх судновласників, наявність на них паливно-мастильних матеріалів, які необхідні для проведення розрахунку заподіяної шкоди навколишньому природному середовищу України.