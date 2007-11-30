Сума збитків від розливу мазуту в Керченській протоці - $898 млн.

Орієнтовна сума збитків від розливу в Керченській протоці мазуту внаслідок розколу танкера «Волганефть-139» (Росія) становить 898 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язку прокурора Криму Олексій УГРЮМОВ на прес-конференції в Сімферополі.

Як заявив О.УГРЮМОВ, ”це орієнтовна цифра”, що базується на даних, котрі є на сьогодні. ”Збитки величезні. Підрахунок продовжується”, - підкреслив в.о. прокурора Криму.

Кому конкретно заподіяна шкода: Росії чи Україні - це вирішуватиме спільна комісія, яка створена, зазначив О.УГРЮМОВ. ”Адже відповідно до міжнародних документів, є конвенція щодо захисту Чорного моря від забруднення, є конвенція, що передбачає порядок відшкодування, - сказав в.о. прокурора АРК. - Згідно з цим документом, якщо збитки заподіяні двом сторонам, то одна зі сторін спільно з винуватцем несе солідарність”.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали понад десять суден. Внаслідок розколу танкера ”Волганефть-139” у морі опинилися понад 1,2 тисяч тонн мазуту. Крім цього, внаслідок аварії інших кораблів у морі опинилося 6,8 тисяч тонн сірки.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.1 ст.243 - забруднення моря.

За фактом затоплення в Керченській протоці під час шторму 11 листопада чотирьох суден Керченською транспортною прокуратурою проводилася перевірка у порядку ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України. За її результатами порушено кримінальну справу за ч.3 ст.276 КК України – порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту.