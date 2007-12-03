Погода у Криму на початок тижня
00:01, 03 грудня 2007Крым
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Очікується невелике потепління
За прогнозами синоптиків, у понеділок, 3 грудня, в Криму без істотних опадів.
Температура вдень 4-9° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-західний 15-20 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок, 4 грудня, в АР Крим - невеликий дощ.
За прогнозами синоптиків, температура вдень 4-9° тепла, вночі 0-5° тепла. Вітер південний 15-20 м/с.
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