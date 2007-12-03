Погода у Криму на початок тижня

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 3 грудня, в Криму без істотних опадів.

Температура вдень 4-9° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-західний 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок, 4 грудня, в АР Крим - невеликий дощ.

За прогнозами синоптиків, температура вдень 4-9° тепла, вночі 0-5° тепла. Вітер південний 15-20 м/с.