Офіційні курси гривні до іноземних валют

Національний банк України встановлює на сьогодні, 3 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 австралійських доларів 447.8943 100 азербайджанських манатів 596.1516 100 англійських фунтів стерлінгів 1043.2167 10 білоруських рублів 0.0235 100 датських крон 99.9572 100 доларів США 505.0000 100 естонських крон 47.6417 100 ЄВРО 745.4305 100 ісландських крон 8.2807 100 казахстанських тенге 4.1798 100 канадських доларів 507.2681 100 латвійських латів 1064.1406 100 литовських літів 215.8916 100 молдовських леїв 44.8442 100 норвезьких крон 91.8697 100 польських злотих 206.3019 10 російських рублів 2.0682 100 сінгапурських доларів 349.3769 100 словацьких крон 22.4791 100 СПЗ 803.0404 100 турецьких лір 429.8907 10000 туркменських манатів 9.7115 1000 угорських форинтів 29.4637 100 узбецьких сумів 0.3929 100 чеських крон 28.3855 100 шведських крон 79.5423 100 швейцарських франків 450.6562 100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2435 1000 японських єн 45.6116

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