Офіційні курси гривні до іноземних валют

09:55, 03 грудня 2007
Крым
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Національний банк України встановлює на сьогодні, 3 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 австралійських доларів 447.8943

100 азербайджанських манатів 596.1516

100 англійських фунтів стерлінгів 1043.2167

10 білоруських рублів 0.0235

100 датських крон 99.9572

100 доларів США 505.0000

100 естонських крон 47.6417

100 ЄВРО 745.4305

100 ісландських крон 8.2807

100 казахстанських тенге 4.1798

100 канадських доларів 507.2681

100 латвійських латів 1064.1406

100 литовських літів 215.8916

100 молдовських леїв 44.8442

100 норвезьких крон 91.8697

100 польських злотих 206.3019

10 російських рублів 2.0682

100 сінгапурських доларів 349.3769

100 словацьких крон 22.4791

100 СПЗ 803.0404

100 турецьких лір 429.8907

10000 туркменських манатів 9.7115

1000 угорських форинтів 29.4637

100 узбецьких сумів 0.3929

100 чеських крон 28.3855

100 шведських крон 79.5423

100 швейцарських франків 450.6562

100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2435

1000 японських єн 45.6116

 

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