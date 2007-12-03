Офіційні курси гривні до іноземних валют
Національний банк України встановлює на сьогодні, 3 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 австралійських доларів 447.8943
100 азербайджанських манатів 596.1516
100 англійських фунтів стерлінгів 1043.2167
10 білоруських рублів 0.0235
100 датських крон 99.9572
100 доларів США 505.0000
100 естонських крон 47.6417
100 ЄВРО 745.4305
100 ісландських крон 8.2807
100 казахстанських тенге 4.1798
100 канадських доларів 507.2681
100 латвійських латів 1064.1406
100 литовських літів 215.8916
100 молдовських леїв 44.8442
100 норвезьких крон 91.8697
100 польських злотих 206.3019
10 російських рублів 2.0682
100 сінгапурських доларів 349.3769
100 словацьких крон 22.4791
100 СПЗ 803.0404
100 турецьких лір 429.8907
10000 туркменських манатів 9.7115
1000 угорських форинтів 29.4637
100 узбецьких сумів 0.3929
100 чеських крон 28.3855
100 шведських крон 79.5423
100 швейцарських франків 450.6562
100 юанів женьміньбі (Китай) 68.2435
1000 японських єн 45.6116