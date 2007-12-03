В Азовському морі шукають двох рибалок

В Азовському морі поблизу кримського мису Казантип триває пошук двох жителів селища Мисове, які 1 грудня на моторному човні вийшли порибалити і не повернулися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пошук ведуть працівники Керченського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС і міліції, прикордонники та місцеві жителі.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, човен "Казанка 2Н" з двома чоловіками на борту вийшов у море без дозволу прикордонників.