Старий Крим перетворився на Афганістан

Московська кіногрупа знімає детективний серіал "Небо над Кандагаром". Режисером фільму є Олег Фомін, а головну роль виконує 60-літній актор театру на Таганці Юрій Бєляєв, повідомляє газета "Кафа".

Дія фільму відбувається в наші дні, але головний герой часто згадує про події 1985-1986 років, що відбуваються в Афганістані.

Як повідомила "Кафі" адміністрація кіногрупи, саме ці кадри будуть зняті в кар’єрі під Старим Кримом.

Зйомки триватимуть до 12 грудня, а в масових сценах візьмуть участь феодосійські актори. Ці епізоди пройдуть канвою по всіх восьми серіях і розкажуть про торговців зброєю в Кандагарі.

О.Фомін поставив кілька популярних телевізійних серіалів, бойовиків і трагикомедій: "Next", "Next-2" й "Next-3", 16-серійний фільм "КДБ у смокінгу" (2005), фентезі "Молодий Вовкодав" (2007) і комедію "День виборів" (2007).