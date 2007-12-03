Ющенко доручив організувати карнавали

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду та іншим органам влади здійснити ряд заходів щодо організації та проведення новорічних і різдвяних свят для дітей.

Відповідний указ Президента України розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення в населених пунктах України заходів, присвячених новорічним і різдвяним святам: фольклорних дійств, святкових концертів, карнавалів, вистав тощо.

Також вищезазначені органи влади мають забезпечити організацію участі у зазначених заходах з врученням подарунків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов`язків, дітей загиблих шахтарів, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей, які залишились без догляду, а також належного відпочинку та оздоровлення цих дітей під час зимових шкільних канікул у дитячих оздоровчих та санаторно-курортних закладах.

Також владні структури мають забезпечити відвідання школярами під час зимових канікул музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, інших закладів культури та організацію для них екскурсій, туристичних поїздок Україною.

Фінансування вищезазначених заходів Президент покладає на ці ж органи.

Крім того, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації мають організувати вручення до дня Святого Миколая подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов`язків, дітям загиблих шахтарів, дітям із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітям, які залишились без догляду.

Також Президент доручив провести відкриття 22 грудня 2007 року головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності в місті Києві та ялинок у місті Сімферополі, обласних і районних центрах, місті Севастополі, містах республіканського (в Автономній Республіці Крим), обласного значення.

Кабінет Міністрів України, Державне управління справами зобов’язано забезпечити підготовку та проведення 4 січня 2008 року в Національному палаці мистецтв «Україна» свята новорічної ялинки за участю Президента України із запрошенням на це свято насамперед дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов`язків, дітей загиблих шахтарів, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей, які залишились без догляду.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов`язаних із проведенням новорічних та різдвяних свят, та організацію під час зимових канікул широкого показу по телебаченню пізнавальних і розважальних передач для дітей та юнацтва.