Постпреду Ющенка не подобається поведінка керівництва Криму

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО назвав незрозумілою поведінку керівництва Верховної Ради та Ради міністрів автономії, які проігнорували та не з’явилися на урочисті збори, присвячені Дню працівників прокуратури і не делегували когось із своїх заступників або членів Президії парламенту республіки на це зібрання.

"Така неповага викликала здивування серед 450 присутніх в залі щодо ставлення перших осіб республіки до визнання праці співробітників прокуратури автономії, міст та районів, яким випадає нелегка місія правового контролю і забезпечення діяльності влади автономії в рамках законодавчого поля України, роз’яснення й застереження місцевих керівників від протиправних дій, а значить і від подальшої їх, кримінальної відповідальності", - кажуть у Представництві.

На думку В.ХОМЕНКА керівники автономії стали "заручниками власних амбіцій та особистих інтересів, які домінують над загальнореспубліканськими справами й управлінськими повноваженнями". "Таку поведінку вони можуть собі дозволити як громадяни, але не як особи, що перебувають на високих державницьких посадах", - каже В.ХОМЕНКО.